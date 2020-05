A classe, sense mascareta i sense distanciament social

La voluntat del Govern és que els infants i adolescents que a partir del 2 de juny tornaran a les aules puguin fer " vida escolar el més normal possible". Per aquest motiu, tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha previst que els infants puguin estar en aules d'entre 14 i 15 estudiants i que dins d'aquestes classes no hi hagi d'haver ni distanciament social ni hagin d'estar amb mascareta ja que es considera que són part d'un mateix grup de convivència. Per entrar i sortir de l'escola sí que hauran de dur aquesta mascareta. El que sí que es prioritzarà serà "la higiene de les mans" i també és previst que aquesta mateixa organització per "grups de convivència" es traslladi als menjadors escolars, on també es donarà una certa llibertat a les escoles per a la seva organització. El que s'evitarà és que aquests grups es relacionin entre si, ha afegit Martínez Benazet.

El titular de Salut ha tornat a recordar que a partir de divendres es viurà un " relaxaments de les mesures" de confinament que permetran que ja no hi hagi franges horàries per a les activitats esportives i de lleure, amb la qual cosa ja no caldrà que els ciutadans es fixin en un horari per sortir al carrer. Aquest mateix dimarts el Govern ha mantingut una reunió amb els comuns en què s'ha abordat aquesta qüestió i en què s'ha posat sobre la taula que hi hagi uns punts reservats per als col·lectius vulnerables, que garanteixi que tinguin "un espai per seure tranquil·lament amb la garantia que el mobiliari urbà està desinfectat" d'una manera més intensa. A més, s'ha decidit que alguns parcs infantils podran obrir tot i que encara no les zones de joc on hi ha els gronxadors i també s'ha exposat que el costum d'anar per la dreta "s'intenti mantenir" ja que eviten els creuaments de persones.

El titular de Salut també s'ha referit a l'obertura de bars i restaurants i en aquest sentit ha recordat el distanciament d'un metre i mig i l'ús de mascaretes quan aquest distanciament no sigui possible. Es tracta "de mesures molt laxes", ha destacat, incidint en el fet que es deixi només que hi hagi un apropament entre persones convinents o que es coneguin permet que en cas que una persona estigui malalta es pugui controlar molt ràpidament els contactes.

I precisament sobre aquest control sobre l'evolució del virus, ha detallat que tres dels grups poblacionals que seran objecte de seguiment seran les escoles, les persones que estan exposades al turisme i les que estan institucionalitzades. En aquest sentit, ha concretat que s'està estudiant que entre nou i catorze dies després de l'obertura de la frontera es pugui fer TMA a les persones que estan exposades als turistes, especialment al nord del país, on s'espera l'arribada de turistes francesos, ja que cal recordar que a la sud és més incert quan podran venir. També a les escoles es faran TMA al cap d'un dies de la represa de l'activitat i pel que fa als centres sociosanitaris, a més del control dels residents, també es recomanarà als familiars que es facin aquestes proves si el que es vol és un contacte més directe amb els seus familiars. Es recomanarà, "no s'obligarà", fer-se aquestes proves, ha incidit Martínez Benazet, afegint que precisament juntament amb els metges s'està treballant perquè s'estableixin protocols que permetin fer TMA tan bon punt una persona presenti símptomes. "Es tindrà en compte el principi de prudència". De fet, ha manifestat que un cop fet el cribratge a la població el que cal és tenir una capacitat de diagnòstic important (el que s'aconsegueix fent proves PRC o TMA de forma ràpida) i tenir un "equip d'epidemiòlegs molt potent". El ministre també ha anunciat, a preguntes dels periodistes, que aquest dimecres o dijous ja es podrien començar a fer les proves TMA amb la maquinària facilitada per Grifols.

Pel que fa a l'arribada de turistes, ha incidit en el fet que la mascareta serà obligatòria, tal com establirà el Govern aquest dimecres, ja que es considera que serà "una barrera de protecció". També ha posat en relleu que en un principi es tracta de visitants que venen de les zones més pròximes al país i que es troben en una situació epidemiològica similar. A més, ha reiterat les proves que es faran a les persones que estan més en contacte amb aquests turistes.