Clàudia Cornella és escollida nova vicepresidenta de l'Associació de Dones d'Andorra

Andorra la VellaL'Associació de Dones d'Andorra (ADA) ha decidit nomenar Clàudia Cornella com a nova vicepresidenta de l'entitat després de les dimissions de Cristina Rico, qui fins ara ocupava el càrrec, i de Mariona Cadena. Cornella ocupava una plaça com a vocal i mantindrà el seu càrrec com a responsable de relacions internacionals. El nomenament, proposat en la junta de l'ADA celebrada aquest dimarts, haurà de ser ratificat a l'assemblea general que tindrà lloc al novembre.

La dimissió de Rico ha arribat després del seu recent nomenament com a presidenta de Liberals d'Andorra. Atès que Cadena també va deixar el càrrec al mes de maig per a poder ocupar la secretaria d'Estat d'Igualtat, des de l'ADA es recorda que aquestes dimissions s'acullen a la decisió de l'entitat de mantenir la neutralitat política tenint en compte l'envergadura dels càrrecs polítics que ocupen.