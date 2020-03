Comprar amb seguretat

La pandèmia de la Covid-19 ha fet que molts supermercats posin a l'abast dels ciutadans diverses mesures preventives per tal que puguin fer les compres amb la màxima seguretat. L'Andorra 2000 i Pyrénées, per exemple, han posat a l'abast de tot aquell qui entri als establiments gel desinfectant, guants, mesuradors de temperatura corporal i a les caixes han instal·lat mampares de metacrilat per mantenir, a banda de la distància de seguretat d'un metre i mig, un menor contacte amb els clients per tal de prevenir contagis.

651x366 Clients a l'Andorra 2000. / ANDORRA 2000 Clients a l'Andorra 2000. / ANDORRA 2000

El director de l'Andorra 2000, Antonio Miralles, explica que "estan sent uns dies molt durs, sobretot pel nostre personal, ja que les cues que es formen a les caixes produeixen una càrrega de feina totalment inusual". Miralles recomana a qualsevol persona que vulgui fer la compra "que la planifiqui amb antelació, ja que no té cap sentit vindre fins a tres vegades un mateix dia al supermercat". El responsable de l' Andorra 2000 ha explicat que com a mesura de seguretat els treballadors de l'establiment fan torns de sis hores. D'aquesta manera "el risc de contagi és significativament més baix". Ara per ara, les grans superfícies no tenen problemes d'abastiment, la reposició es duu a terme de forma normal i hi ha productes per a tothom.

Les botigues més petites, que no tenen capacitat per emmagatzemar grans quantitats de productes, estan esgotant ràpidament les seves reserves. L'encarregat d'un d'aquests establiments ha explicat que "el que més s'emporta la gent són productes càrnics, llet, ous, aigua i paper higiènic". En la majoria de petits establiments també s'han posat en marxa protocols de prevenció i seguretat.