El club de tir Laurèdia es dissol i dona 2.800 euros a l’Assandca

Sant Julià de LòriaEl club de tir Laurèdia ha decidit, en la seva darrera junta, dissoldre's i liquidar l'entitat cedint el romanent del seu compte corrent a favor de l'Assandca, per la qual cosa l'associació rebrà un total de 2.807,78 euros. "No ens congratulem per la finalització de l'activitat d'una entitat recreativa, però valorem molt la confiança demostrada en escollir la nostra causa i la nostra associació", manifesta el president d'Assandca, Josep Saravia.

El club va començar la seva activitat fa uns anys gràcies a les aportacions dels socis fundadors i ha anat funcionant fins ara arran a les subvencions del comú de Sant Julià de Lòria. El canvi de localització a la cota 1.600 de Naturland, vers opcions més familiars, han limitat l'acció del club, que s'ha trobat sense espai per poder continuar exercint la pràctica del tir. Per aquest motiu, la junta actual, en una assemblea extraordinària, ha decidit dissoldre l'entitat i fer donatiu de l'import restant al compte a l'associació Assandca.