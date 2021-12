El COA i Andbank renoven l'acord de patrocini quatre anys més

El Comitè Olímpic Andorrà i Andbank han anunciat la renovació de l'acord de patrocini que els uneix des del 2004, com a mínim, fins al 2025, abracen d'aquesta manera l'olimpíada que ha de portar fins a París 2024. Ha van escenificar ahir, en una roda de premsa conjunta celebrada a la seu de l'entitat financera, on van comparèixer el director de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, i el president del COA, Jaume Martí. "Renovem aquest acord perquè des d'Andbank creiem fermament en l'esport, i en l'esport de base, i som conscients de la bona feina que s'està fent" va remarcar Cabanes que va afegir que "malgrat que som un país petit, i tenim els esportistes que tenim per escollir, deu ni do el suc que li traiem!".

Al seu torn Martí va voler agrair "la confiança d'Andbank durant tants anys" i ha posat com a gran fita "l'organització dels Jocs dels Petits Estats que seran finalment el 2025". En aquest sentit, el president del COA ha indicat que "gran part de la feina ja s'ha fet. Tenim la mascota, el book tècnic i la fundació. I l'any vinent presentarem el comitè organitzador". A més a més, Martí va indicar que els Jocs dels Petits Estats "són molt importants per nosaltres, i hem de tenir en compte que a més a més ens permeten integrar-hi els residents, fet que en els Jocs Olímpics no passa".

Sis beques per París 2024

Durant la roda de premsa, Martí va confirmar que des del Comitè Olímpic Andorrà s'havien demanat un total de sis beques al COI per tal de poder preparar els esportistes andorrans de cara als Jocs Olímpics de París 2024. Pel que fa als noms, en atletisme s'han proposat Nahuel Carabaña i Pol Moya; en natació a Nàdia Tudó i Tomàs Lomero; en tenis a Vicky Jiménez i en piragüisme a Mònica Dòria. Martí va dir que "encara no tenim la confirmació oficial de si s'han atorgat totes" però ha volgut ser optimista. La resolució s'ha de saber en els propers dies, ja que aquestes beques entren en vigor a partir del gener del 2022.

Els Jocs Olímpics d'hivern tenen sis places

Martí va parlar també dels Jocs Olímpics d'hivern hi va confirmar que "hi ha sis places". No obstant això, ha apuntat que "finalment és la federació d'esquí, en funció del nivell dels esquiadors que decidirà quants atletes hi prenen part". En el mateix sentit, el president del COA ha celebrat el bon moment que està travessant Joan Verdú, que ha aconseguit dues victòries i el liderat en la Copa d'Europa de Gegagant iva indicar que "jo el segueixo des de fa molts anys al Joan, des de la medalla de bronze en els Jocs de la Joventut a Insbruck. Les lesions no li han deixat demostrar el nivell que té, i jo només espero que a partir d'ara el pugui mostrar i estigui tant ell com Andorra al lloc on li toca". Sobre les opcions, Martí va dir que "que esportistes com el Joan, l'Irineu, la Carola o la Cande puguin obtenir algun diploma, no és res fora de lloc".