El col·legi Mare Janer aprofita aquests dies per a la neteja a fons de diferents espais

La direcció del col·legi Mare Janer ha informat que aquests dies d'emergència sanitària s'estan duent a terme tasques de desinfecció de les aules i neteja a fons dels diferents espais, aprofitant l'absència de docents i alumnes. D'aquesta manera, en una carta enviada als pares, informa que el 19 de març l'assessora de la Conselleria d’educació de l’ambaixada espanyola va fer arribar "a tots els centres congregacionals un correu del director general de sistemes educatius, on reclamava que s’aprofitessin aquests dies d’excepcionalitat" per dur a terme aquestes tasques. I en aquest sentit, s’autoritzava a fer aquestes feines en els horaris que el col·legi cregués més convenients i tenint en compte que el personal de neteja és un dels que es considera que ofereix un servei essencial.

Des de la direcció posen en relleu que es va creure que el personal de neteja "ben distribuït i conservant les distàncies reglamentàries, en pocs dies podria fer aquesta neteja a fons". Afegeixen que en la mesura que sigui possible es preveu fer-ho "en grups petits i de forma esglaonada i gradual".

En la mateixa missiva es lamenta que una informació apareguda als mitjans de comunicació aquest dimarts hagi "posat en dubte la professionalitat del col·legi Mare Janer, sempre fonamentada en el nostre esperit humà i cristià". Cal destacar, però, que la policia ha obert un expedient a l'escola, tal com ha confirmat el ministre portaveu, Eric Jover, ja que sembla que estaven al centre persones que no hi haurien de ser.