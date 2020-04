El comerç de la moda veu inviable la desinfecció de tota la roba que s'emprovin els clients

La possibilitat que alguns països estudien perquè les botigues de roba desinfectin aquelles peces que els clients s’hagin emprovat però finalment no hagin comprat no es contempla com “una opció viable”. Així ho han manifestat a l’Ara Andorra diversos empresaris consultats, que consideren que “desinfectant els vestidors i els taulells continuadament, utilitzant mascaretes per part d’empleats i clients, fent ús de gels hidroalcohòlics i limitant a només una persona cada vegada l’ús dels emprovadors” es garantirà una compra segura.

La desinfecció de la roba amb màquines d’ozó cada cop que algun client se l’emprovi seria “massa costosa per a les botigues ja que són aparells molt cars”. En aquest sentit, apunten que les recomanacions de seguretat sanitària que disposa el decret del Govern de data 22 d’abril per a la reobertura d’alguns comerços haurien de ser suficients, sempre d’acord amb l’estat epidemiològic que es registri en cada moment al país.

D’altra banda, per atenuar la davalla de les vendes a causa de la crisi els empresaris consultats han confirmat l’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que permetin reduir costos de funcionament. En conseqüència, es reduirien també els horaris d’obertura comercial. “Estem estudiant si obrirem de 10 del matí a 6 de la tarda, o de les 11 a les 7, amb una aturada per dinar”, ha explicat un dels empresaris.

També es descarta que s’hagi d’aplicar un control d’aforament exhaustiu ja que “bàsicament treballarem amb clients del país, no creiem que hi hagi massificació en cap establiment perquè de moment no tindrem turistes ni es preveu cap data amb una gran afluència de clientela”.