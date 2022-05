Els comerciants detecten una davallada 'considerable' de les vendes al mes de maig

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de maig de 2012, va ser notícia...

La campanya de primavera no acaba de forma gaire positiva per als comerciants i és que, 'seguint la tendència dels darrers anys', com indica la presidenta de la Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra (FACA), Susana Venable, 'cada any hi ha una davallada de visitants i encara que ve gent, no compren'. La crisi i el mal temps han contribuït de forma important a fer baixar les vendes 'considerablement', ha apuntat Venable.

Els comerciants han notat, tant aquest cap de setmana llarg com en tot el mes de maig, una disminució important de les vendes respecte a l'any passat i a fa dos anys. Segons la presidenta de la FACA, Susana Venable, el comportament d'aquesta campanya de primavera segueix la tendència dels darrers anys, amb menys visitants i els que venen poc disposats a gastar.

A més, la 'psicosi' que viu la gent a causa de la crisi i els ruixats de tarda han castigat també les vendes, ja que els comerciants no han pogut aprofitar totes les hores que voldrien, ha manifestat Venable.

D'altra banda, la representant dels comerciants ha considerat que els espectacles de la campanya Alguna cosa es mou a Andorra 'han ajudat a dinamitzar el carrer, però no tant les compres'.

Rebaixes a partir del dia 15 de juny

Tal i com va demanar la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa al Ministeri de Turisme i aquest va trametre a la resta de comerciants, està previst que les rebaixes comencin el dia 15 de juny coincidint amb l'inici del mercat d'ofertes del Pas. La presidenta de la FACA ha afirmat aquest diumenge que aquesta és la data prevista finalment per donar el tret de sortida a la campanya.