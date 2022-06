Els comerciants i propietaris de Meritxell demanen la creació d'una taula per al reordenament urbanístic de la zona

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de juny de 2012, va ser notícia...

La nova junta de l'Associació de Comerciants i Propietaris de l'avinguda Meritxell engega la nova etapa amb la voluntat de reactivar l'associació i crear un grup de força de cara als estaments públics 'perquè ens escoltin i ens tinguin en compte', segons ha manifestat la nova presidenta, Sònia Yerba. Una de les principals preocupacions de l'associació és el reordenament urbanístic de la zona, i per això proposaran a la corporació que es creï una taula de treball per tractar qüestions com la peatonalització o semipeatonalització de l'avinguda, la millora de les voreres, etc.

Segons la nova presidenta, 'calen compromisos a curt, mig i llarg termini, perquè sapiguem que s'està fent el màxim per millorar l'eix comercial principal del país'.

D'altra banda, la presidenta ha celebrat la iniciativa anunciada pel cònsol menor de la parròquia de millorar l'estètica dels aparadors dels locals buits. Ha indicat que es va proposar això a la corporació i que celebren que s'hagi contemplat la mesura. A més, ha confiat que en un mes pugui estar tot l'eix amb els aparadors arreglats.