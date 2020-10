Els comerços compleixen; els fumadors, no tant

El Govern constata que des de l'entrada en vigor de les mesures restrictives per frenar la corba de contagis d'aquesta segona onada, els comerços del país “compleixen molt més la normativa”. Així ho constaten tant les inspeccions fetes pel grup de reforç d'inspectors que verifiquen que no se saltin les normes, com la policia.



Des de l'inici de la pandèmia s'han realitzat inspeccions a 845 establiments, i des de l'octubre, amb la posada en marxa del cos d'inspectors, se n'han fet 388, un 45% del total. D'aquestes, durant la primera onada, del març al setembre, van constatar un 53% d'incompliments. En canvi, des de l'octubre “tot i haver-se intensificat els controls, només se'n constata un 23%”. “Són bones dades”, ha valorat aquest divendres el ministre portaveu, Eric Jover. La majoria d'expedients s'obren perquè no es compleix la separació obligatòria entre taules, i en menys mesura, per no haver fet els registres dels comensals.



Pel què fa als atestats del Cos de Policia, destaquen, majoritàriament els oberts per un mal ús de la mascareta (286) i també per fumar mentre es camina o perquè es fa en grup (40). “El procediment sancionador és lent, però hi ha 200 expedients oberts pel ministeri de Salut, ja hi ha sancions fermes que s'aniran incrementant les properes setmanes, perquè cada dia hi ha expedients oberts, i vull recordar que no hi haurà impunitat i s'acabarà sancionant. S'imposarà les sancions que faci falta”, ha insistit Jover.