Els comerços demanen canviar la temporada de rebaixes

Una de les grans preocupacions que tenen la majoria de comerços que es troben tancats és la gestió de tot l'estoc que tenen acumulat. En aquesta línia, Sònia Yebra, presidenta de The Shopping Mile, ha indicat que la temporada ja l'han perdut perquè "quan puguem obrir estarem gairebé a finals". És per això que, a banda de preparar promocions, Yebra ha confirmat que s'han posat en contacte amb el Govern perquè els permeti canviar la temporada de rebaixes.

"Estem esperant que el Govern aprovi el canvi" i que cadascú tingui la llibertat de fer rebaixes des que se'ns permeti obrir, ha comentat. En aquest sentit, ha afegit que els consta que els països del voltant també estan prenent decisions al respecte. Per una banda, França establiria la possibilitat de fer rebaixes a partir de l'11 de maig i a Espanya tindrien llibertat de fer-ne un cop estiguin oberts.

Quant als expedients de regulació temporal de l'ocupació per força major ( ERTO), Yebra ha assegurat que la gran majoria de comerços que es troben tancats actualment n'aplicaran. Tot i així, ha mostrat molta incertesa sobre aquest aspecte perquè cada cop falta menys pel dia 1 de maig i encara no disposen dels formularis ni saben com ho hauran de fer per a poder-ne demanar.