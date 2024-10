Comissaria nova a l’Ospitalet per combatre el contraban

Andorra la VellaFrança posarà una comissaria de la Gendarmeria a L’Ospitalet per fer front a la problemàtica del contraban amb Andorra, tal com recull RTVA. L’ambaixador francès, Jean-Claude Triboulet, ha confirmat la decisió presa i ha assegurat que hi ha molts contrabandistes que posen en perill a la gent amb la seva conducció. Cal destacar que el reforç policial arriba just abans que el pròxim 1 de novembre augmentin els preus del tabac a França.