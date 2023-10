El comitè del SAAS trasllada a Cosan que vol millores laborals

Andorra la VellaEl comité d'empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha demanat que es millorin les condicions dels professionals de la sanitat pública i que s'equiparin als 'privilegis' que tenen els funcionaris i també els empleats de les parapúbliques. Així hi han exposat en la reunió mantinguda amb la directora general del SAAS Meritxell Cosan. Aquest seria el camí per poder atreure nous professionals a Andorra ja que últimament hi hauria certa dificultat perquè les condivions no són prou atractives. Entre les possibilitats, segons recull ATV, hi hauria que es facin 32 hores com a França a la setmana. Cal recordar que la bransa sanitària de l'Unió Sindical d'Andorra té una forta implantació en el comitè d'empresa.