De competició a experiència espartana

Encamp està vivint aquest cap de setmana una veritable "experiència espartana". El director general de l'Spartan Race Espanya, Àngel Sanz, ha reiterat aquest dissabte que el nou recorregut de la cursa, que ha passat de celebrar-se a Grau Roig per fer-ho al nucli urbà d'Encamp, als Cortals i a les Pardines, "està a l'altura de l'anterior i, fins i tot, el supera". Des de la corporació també s'han mostrat satisfets amb la nova ubicació i, segons la cònsol major encampadana, Laura Mas, "amb aquestes noves condicions -la competició- està sent un èxit". Així, des de la corporació han assenyalat que, tant pel que fa a les proves que es van iniciar aquest divendres com les que s'estan celebrant durant la jornada de dissabte, estan avançant "amb normalitat" i "estem molt satisfets perquè tenim una gran ocupació amb els allotjaments plens".

Des de l'organització també es fa un balanç més que positiu de l'inici de l'Spartan. Sanz ha explicat que hi ha hagut un important esforç per tal d'adaptar la carrera a les normes sanitàries per prevenir contagis de Covid-19, i malgrat que "hi ha certes coses que han requerit una mica més d'esforç del compte", el cert és que un cop està tot enllestit "veus que val la pena". A més, ha posat en relleu que, de cara al futur, "no hi ha plantejament" de l'indret on es farà, però la voluntat "és fer-ho a Encamp", i així ho acredita un contracte signat amb el comú que permet apropar la prova a la parròquia al llarg dels pròxims tres anys. "Esperem que de cara a les pròximes edicions es pugui fer amb tot el públic i l'ambient que porta", ha explicat Mas, afegint que s'haurà de parlar amb l'organització per veure quina és la millor ubicació els anys vinents.

Un dels principals classificats a la carrera d'aquest dissabte, Albert Soley, ha declarat que aquest "ha estat un any diferent" i es tracta de la primera competició a la qual s'enfronta després del confinament. El corredor ha reconegut que, malgrat que s'ha hagut de reformular la competició, no té "res a envejar" a l'anterior, ja que el nou traçat integra zones de bosc i un important desnivell que fan que "per a mi hagi estat espectacular".