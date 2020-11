Es compleixen 38 anys dels aiguats a Andorra del 1982

260x366 Imatge d'arxiu dels aiguats del 1982. / TWITTER XAVIER ESPOT Imatge d'arxiu dels aiguats del 1982. / TWITTER XAVIER ESPOT

Aquest dissabte, 7 de novembre, es compleixen 38 anys de l'inici dels aiguats que van afectar Andorra, l'Alt Urgell, la Baixa Cerdanya i bona part dels municipis per on passa el riu Segre. Es tracta d'una data que no ha passat desapercebuda pel cap de Govern, Xavier Espot, qui ha publicat un missatge a les xarxes socials recordant que la riuada va afectar fortament el territori andorrà, així com l'economia, i va provocar la defunció d'un elevat nombre de persones. En l'escrit, Espot recorda que "38 anys més tard estem vivint un altre cop una situació complexa, però no tinc cap dubte que Andorra en tornarà a sortir reforçada". Aquest és un dels capítols més tràgics de la història recent del Principat.

L'episodi de pluges va començar la nit del 6 de novembre del 1982 i es va intensificar de manera inesperada un dia després, fruit de la combinació d'un front càlid i de l'aire fred de l'atmosfera. Els rius no van poder absorbir tota l'aigua i això va desembocar en el desbordament del Segre al llarg de les hores següents. A Andorra l'aiguat va provocar greus estralls i va fer desaparèixer literalment la carretera d'Alp a la Molina, a més a més de destrossar cases a Martinet. L'observatori de la Molina va donar xifres de 600 litres per metre quadrat en poques hores.

Les fortes precipitacions van fer actes de presència a totes les parròquies del país. El riu Valira va créixer durant tota la nit enduent-se amb ell turismes, autocars, ponts, fanals i edificis. Malauradament, es van comptabilitzar un total de dotze desapareguts i set víctimes mortals. A la Seu d'Urgell, es calcula que l'episodi va causar pèrdues per valor d'uns vuit milions d'euros, i es va notificar la caiguda d'uns 102 litres per metre quadrat.