Completada la retirada de les bigues de Doctor Vilanova

Andorra la VellaLa retirada de les 30 bigues que conformaven el viaducte de Doctor Vilanova d'Andorra la Vella ja està completada. D'aquesta manera, la grua de grans dimensions que des de la setmana passada estava duent a terme els treballs per retirar aquestes estructures ja ha completat la seva feina i els pilars han estat reubicats a l'espai de l'antiga plaça de Braus, ja que cal recordar que serviran com a base per a l'ampliació del carrer Doctor Vilanova, que passarà a tenir tres carrils. Cal recordar que, en el transcurs de les obres de la baixada de Govern es va veure que les bigues que sostenien el viaducte es trobaven en més mal estat del que es preveia i han hagut de ser substituïdes.