Andorra la Vella convoca 117 places de treballadors d’estiu per a joves amb més de 18 anys

Andorra la VellaEl Comú d’Andorra la Vella ha anunciat l’obertura del termini per contractar 117 treballadors eventuals per a l’estiu, destinats als joves residents al país majors de 18 anys. Aquesta iniciativa té com a objectiu proporcionar oportunitats laborals durant els mesos de vacances per a aquells que desitgin guanyar experiència professional i guanyar una remuneració.

Les diferents places de treball estan distribuïdes en diversos departaments, oferint una àmplia gamma d’oportunitats per als candidats. Entre les posicions disponibles es troben llocs com informadors turístics i del Bici Lab, guies culturals i de muntanya, monitors d’activitats esportives i infantils, així com suport en tasques mediambientals, administratives i de recepció.

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds al departament de Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella, i tota la informació necessària, inclosos els requisits i els formularis de sol·licitud, es troben disponibles a través de l’enllaç proporcionat pel Comú. Les sol·licituds han de ser completades i presentades abans de les 15 hores del 5 d’abril, complint amb tots els requisits establerts.

Aquesta convocatòria representa una oportunitat única per als joves andorrans que desitgin involucrar-se en el mercat laboral durant els mesos d’estiu, contribuint al mateix temps a les diverses tasques i serveis que ofereix el Comú d’Andorra la Vella a la comunitat.