El comú d'Andorra la Vella convoca mig centenar de places de professors i monitors

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella convoca diversos edictes per seleccionar monitors i professors per als cursos i tallers que impulsen els diferents departaments al llarg de la temporada escolar. En aquest cas, es convoquen mig centenar de places adreçades a personal interí per al curs 2023-2024.

Concretament, hi ha onze places de monitors per als cursos de l’equip de projectes gent gran activa, deu professors per l’Institut de Música, setze de la ludoteca de Santa Coloma i el casal d’infants del Llamp, i tretze professors per a l’Escola d’art i l’Aula de teatre i dansa.

Per presentar-se al procés de selecció extern cal que els aspirants es descarreguin les bases de la convocatòria i la sol·licitud a www.andorralavella.ad

o recullin la documentació al departament de Recursos Humans del comú, situat a l’edifici administratiu comunal, al carrer Prat de la Creu, 70-76, i retornar-la a aquest mateix departament, degudament formalitzada i adjuntant-hi tota la documentació que s’especifica en les bases.

Per a tots els edictes la documentació s’ha de presentar abans de les 15 hores del 17 de maig, excepte per a les places de l’Escola d’art i l’Aula de teatre i dansa, el termini de les quals finalitza l’11 de maig.