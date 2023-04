El comú d'Andorra la Vella refarà el pont de fusta del parc Central

Andorra la VellaEn el marc procés de renovació del parc Central, el comú d'Andorra la Vella ha tret un concurs que ha de servir per refer el pont de fusta que serveix per travessar l'estany des de l'avinguda Tarragona i fins a la zona de jocs. D'aquesta manera, es pretén refer la passarel·la existent amb elements que afavoreixin la seva integració en l'entorn natural. Un cop adjudicades aquestes obres el termini d'execució serà de dos mesos, segons informen des del comú. Cal recordar que la corporació vol canviar tots els jocs del parc infantil amb la intenció que estiguin enllestits aquest estiu i durant els mesos de bon temps també es duran a terme els treballs per refer el pont.

Segons el concurs publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) les empreses interessades a dur a terme els treballs tindran fins al 2 de juny per fer arribar les seves ofertes. L'obertura de plecs és prevista per al 5 de juny.

Aquest dijous, en la sessió de consell de comú que s'ha de celebrar, s'han d'adjudicar els treballs per canviar tots els jocs de la zona infantil. Cal recordar que en el pressupost per a aquest any la corporació havia previst una partida de 200.000 euros.