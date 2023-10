El comú d’Encamp aprova la dissolució de la societat Funitel i serà Saetde qui gestioni el Funicamp

Andorra la VellaEl comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous la dissolució de la societat Funitel, un “tràmit” més en el marc de la concessió del domini esquiable, segons ha posat en relleu la cònsol major, Laura Mas, que ha valorat que és “important” que la societat Saetde que ha estat la concessionària “exploti i es quedi la part del Funicamp” ja que “cada any” mantenir aquest giny costava al comú “un milió i escaig” i amb aquesta operació la corporació podrà destinar aquests diners a fer inversions a la parròquia. En el mateix sentit s’han manifestat els consellers de l’oposició, que han subratllat l’estalvi que suposa per a les arques comunals que la concessionària exploti el giny, que continuarà sent propietat del comú.

Majoria i oposició han estat d’acord en els punts de la sessió de consell de comú que han servit, d’una banda, per fer una aportació de 950.000 euros per fer front a les pòlisses de la societat, a les quals es farà front amb un suplement de crèdit del comú que tal com ha subratllat Mas no suposarà “més endeutament, ja que es finança amb una partida que ha rebut més ingressos dels pressupostats”; i de l’altra, la dissolució de la societat perquè d’aquesta manera sigui a partir d’ara Saetde la que gestioni el giny en el marc de la concessió. En aquest sentit, tant majoria com oposició han subratllat en declaracions posteriors als mitjans de comunicació l’estalvi que suposa aquesta operació. Així, Esther Vidal, d’Agrupament Encampadà, ha subratllat que s’hi aportava “880.000 euros” cada any des del comú per mantenir aquest giny i el conseller del Partit Socialdemòcrata Enric Riba ha fet notar, també, que a banda d’aquest estalvi cal sumar-hi el fet que “amb el temps, les revisions futures serien més dures”.

Tal com s’ha posat en relleu Mas, d’aquesta manera la parròquia guanya unes inversions que es podran fer amb aquests diners i ha subratllat, també, que l’aparcament “situat a sota de l’estació de sortida del Funicamp, seguirà sent del comú d’Encamp i no s’inclou en la nova concessió”.