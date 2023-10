El comú d’Ordino i Creand Fundació organitzen un concert del reconegut quartet de guitarres 40 Fingers

Andorra la VellaEl conegut quartet acústic de guitarres 40 Fingers, reconegut mundialment per les seves reinterpretacions icòniques de peces musicals de rock, pop i bandes sonores de cinema i sèries de televisió, actuarà el proper 20 d'octubre, a les 21 hores, a l'Auditori Nacional d'Andorra. El comú d'Ordino i Creand Fundació organitzen aquest concert en el qual es podrà escoltar un ampli repertori de peces originals i covers de clàssics populars de la música moderna arranjats per a quatre guitarres.

El quartet 40 Fingers és un fenomen 'crossover' italià creat el 2017. Aquests quatre guitarristes, Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi i Andrea Vittori, exploren noves galàxies de so amb un ampli repertori de diferents estils, que va des del rock i el jazz, fins a la música llatina i famoses bandes sonores. Cada músic té una destacada història musical al darrere i una trajectòria diferent. Junts, exploren nous sons amb la tècnica del 'fingerpicking', combinada amb el seu estil únic que atrapa el públic.

El grup crea un univers musical que fa viatjar el públic des de peces d'Astor Piazzolla fins als Beatles; de Beethoven o Vivaldi a The Police, Dire Straits o Eric Clapton. L'arranjament que van fer de Bohemian Rhapsody de Queen ha estat àmpliament aplaudit i escoltat a internet, i han estat mereixedors de l'agraïment del grup, que ha dit 'Thanks to 40 Fingers for creating this quite lovely version of Bohemian Rhapsody'.

La passió que comparteixen pel cinema i les bandes sonores els ha portat a reinterpretar versions de famoses partitures de pel·lícules, entre les quals es troben dos temes de John Williams per a Star Wars, i també Harry Potter, un medley de Disney i Game of Thrones.

Entre el seu ampli repertori, en els seus concerts ofereixen covers de Libertango d'Astor Piazzolla, Message in a Bottle de The Police, Bohemian Rhapsody de Queen, Hey Jude de The Beatles, Hotel California de Felder, Henley i Frey, Sultans of Swing de Dire Straits, Per Elisa de Beethoven, Star Wars, Disney o The Last of the Mohicans de Trevor Jones, entre altres. 40 Fingers té més de 90 milions de visualitzacions en línia.

Les entrades del concert es posen a la venda aquest 4 d'octubre i es poden adquirir al web https://festivalsordino.4tickets.es/ i a l'Oficina de Turisme d'Ordino. El preu de les entrades és de 30 euros, a la venda anticipada, i de 35 euros, el dia del concert.

Associació Festivals d'Ordino

El comú d'Ordino i Creand Fundació organitzen aquest concert a través de l'Associació Festivals d'Ordino, que té l'objectiu de difondre i dinamitzar la cultura a Andorra amb concerts de qualitat i que puguin generar un ampli interès entre el públic.