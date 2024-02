En Comú Podem exigeix blindar la gratuïtat del túnel del Cadí per als residents de la zona

Andorra la VellaEl grup parlamentari d’En Comú Podem ha registrat aquest dijous una proposta de resolució en què exigeix a la Generalitat “blindar la gratuïtat al peatge del túnel del Cadí", per als residents a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, i "acabar amb les especulacions i globus sonda sobre la fi de l’actual bonificació". Tal com informa Ràdio Seu, la formació s'ha afegit així als diversos representants locals que els darrers dies han sortit de manera unànime en defensa d'aquest dret, després que responsables del Govern suggerissin, en una reunió amb els presidents dels respectius consells comarcals, la possibilitat d'endurir encara més els criteris per accedir-hi. Una idea que ha generat sorpresa i indignació a totes tres comarques.

Mario Mata, regidor d’En Comú Podem a Josa i Tuixén i coordinador dels Comuns a l’Alt Pirineu i Aran, explica que han demanat al grup parlamentari que registri aquesta proposta després de veure que “davant el requeriment de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per adaptar la regulació en la recollida de les dades que calen per atorgar les bonificacions". Mata lamenta que aquests dies "ni el Departament de Territori de la Generalitat, ni els alcaldes del territori" han estat prou "contundents en aclarir si es mantindrà la bonificació del 100% pels residents". Per això, Mata considera indispensable "blindar des del Parlament la gratuïtat del peatge, per acabar amb les especulacions" que pretenguin "posar fi a l’actual model", vinguin d'on vinguin.

El regidor alturgellenc recorda que mantenir aquest dret "és imprescindible", tant per "garantir la connectivitat entre les tres comarques" com "per ajudar a fixar-hi població", ja que aquesta bonificació "ajuda a reduir una part de la despesa extra que implica viure lluny de nuclis escolars", en referència a serveis com ara conservatoris, instituts o universitats que no es troben a les comarques de residència", però també en l'accés a serveis "mèdics i comercials", a banda d'ajudar a reforçar les relacions socials de tot aquest territori. A més a més, Mata recorda que "no existeix cap alternativa viària digna i segura" en la connexió entre una i altra banda de la serra del Cadí.

Per tot plegat, el representant d'ECP a l'Alt Pirineu espera que tots els punts de la proposta de resolució "siguin votats per la majoria dels grups parlamentaris". En el primer punt, demanen de manera explícita “mantenir les bonificacions del 100% del peatge entre residents les tres comarques veïnes" i, per tant, la "gratuïtat per als residents i negocis legalment establerts a les comarques afectades".

El segon punt, demana "adaptar-se de manera urgent al marc regulador pertinent i requerit per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de tal manera que es mantingui la bonificació als residents". I el darrer punt demana "que la Generalitat, dins del marc de l’Estatut de Municipis Rurals, tingui present la necessitat de lluitar contra la despoblació rural i fomentar el desenvolupament local dels habitants de les comarques afectades".