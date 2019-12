La casa comuna de Sant Julià de Lòria es modernitza

En un període de dos mesos, la casa comuna de Sant Julià de Lòria, es modernitzarà amb la implantació i la posada en marxa d'una nova eina de gestió per a les sessions del comú de la parròquia laurediana. L'adjudicació, anunciada el divendres 27 de desembre al BOPA, s'ha fet a l'empresa d'informàtica SEMIC amb la modalitat urgent per un import al voltant dels 50.000 euros.

Segons el comú, aquesta nova eina permetrà fer un pas més en la implantació tecnològica del comú, ja que la nova eina permetrà, no tan sols enregistrar l'àudio de les sessions del consell, sinó que també transcriurà les actes de les sessions directament en un document de text. Des del comú, asseguren que aquest sistema és molt més actual i similar al que tenen ja altres comuns del Principat, perquè l'eina que tenien fins ara, s'havia quedat antiquada per la gran quantitat d'anys que fa que feien servir la mateixa.

Cabina d'emmagatzematge

D'altra banda, també s'ha adjudicat a l'empresa SEMIC l'adquisició d'una cabina d'emmagatzematge d'alta disponibilitat per a la xarxa d'informàtica del comú de Sant Julià de Lòria a l'edifici del Molí. Aquesta cabina, que tindrà un termini d'execució de 20 dies i un import superior als 37.000 euros, ha de permetre millorar el servidor del comú per tal de gestionar la capacitat d'emmagatzematge del sistema. Des de la corporació comunal, declaren que les dues adjudicacions no estan relacionades, i simplement corresponen a una millora dels serveis tecnològics.