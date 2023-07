La comunitat argentina demana mesures per a l'estabilitat en l'habitatge

Andorra la VellaRiccie Ponce, president de l'Associació d'argentins a Andorra (AGIA), ha expressat la seva preocupació pel problema de l'habitatge al país. En una entrevista, Ponce va assenyalar que és pràcticament impossible per a les persones trobar un lloc per viure si passa per una immobiliària, i va demanar un canvi en aquest aspecte.

Ponce va afirmar que per començar a llogar un habitatge, els inquilins han de pagar gairebé 5 mesos de lloguers, una càrrega econòmica insostenible per als treballadors. Va subratllar la necessitat d'un canvi en aquestes pràctiques per proporcionar un accés més accessible a l'habitatge.

A més, Ponce va destacar que la disponibilitat d'un permís anual de residència té un impacte significatiu en la situació dels treballadors, ja que genera confiança amb els propietaris i aporta estabilitat, que és el que busquen els residents.

L'Associació d'argentins a Andorra insta a l'AGIA i a altres institucions a abordar el problema de l'habitatge i buscar solucions per millorar l'accés a un lloc de residència adequat per als treballadors i els residents del país.