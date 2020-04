Els comuns es reinventen per Sant Jordi

La celebració de Sant Jordi s'ha hagut d'adaptar aquest any a la crisi sanitària i això ha fet que els comuns hagin hagut de tirar d'enginy per proposar diferents alternatives al Sant Jordi tradicional. Algunes, com Andorra la Vella, Ordino i Sant Julià havien fet una crida perquè els ciutadans guarnissin els balcons per celebrar aquesta diada i aquest dijous s'han pogut veure algunes façanes decorades, gràcies a la iniciativa de ciutadans que s'han sumat a la crida de les corporacions.

A Andorra la Vella, s'ha celebrat tastets de llibres amb presentacions en directe través d’Instagram Live del canal del comú (@andorracapital) de cinc llibres d’autors andorrans i en què els ciutadans han pogut participar. També s'ha llançat un concurs de microrelats en les categories d’infants (fins a 16 anys) i adults (per a majors de 16 anys), que estrà obert fins diumenge.

A Ordino, el departament de Benestar Social del comú ha repartit entre les padrines de la parròquia desenes de ‘ cupcakes’ decorats amb roses i llibres de sucre. La iniciativa, promoguda per una voluntària de l’administració, els ha endolcit la diada. Durant el matí, joves de la comissió de festes i la mateixa cap de departament, Anna Call, han anat casa per casa entregant-los els dolços i felicitant-los el dia. Mentre es desplaçaven als domicilis, la comitiva també ha pogut gaudir d’alguns balcons guarnits per a la ocasió.

A Sant Julià de Lòria, la Biblioteca Comunal Universitària havia proposat també dues iniciatives per incentivar la lectura a totes les edats. Es podien enviar històries en vídeo o àudio a la biblioteca.

Des de la Biblioteca d'Encamp i la del Pas de la Casa s'ha posat en marxa una mostra virtual de literatura del país que s'allargarà fins al maig. El contingut es pot descobrir a través de les xarxes socials sota l'etiqueta #AndorraSantJordiacasa, ja que és allà on es presenten les novetats de diferents editorials del país i d'algunes editorials catalanes que publiquen autors andorrans. A més, a partir d'aquest migdia el comú ha habilitat un contacontes infantil de la mà de Vanessa Silva sota el nom 'Tots contra el drac'. L'activitat està adreçada als infants a partir dels tres anys i es pot visitar a través del canal de Youtube del comú.