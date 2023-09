Concert del cor infantil Leioa Kantika Korala el 16 de setembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella

Andorra la VellaEl cor infantil Leioa Kantika Korala actuarà el proper dissabte 16 de setembre a les 19 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Segons informen des del Cor de Rock, el concert, que obrirà la coral andorrana, representa l’oportunitat per gaudir d’un espectacle original tant per la posada en escena com per l’altíssim nivell vocal d’aquesta formació del País Basc.

El Cor de Rock farà d’anfitrió en la visita per primer cop a Andorra de Leioa Kantika Korala. D'aquesta manera, indiquen, s’han organitzat activitats conjuntes on els membres de les dues formacions tindran l’oportunitat de compartir una experiència musical i cultural mutua.

Les entrades tenen un cost de 10 euros i estaran a la venda anticipadament a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp i també es podran adquirir el mateix dia del concert a la taquilla del Centre de Congressos.Leioa Kantika Korala

Dirigida per Basilio Astulez, se situa entre els cors infantils de més prestigi internacional. Ha deixat la seva empremta artística per Europa, Amèrica i Àsia a través dels seus innombrables concerts, festivals, gires, guardons internacionals i enregistraments discogràfics, radiofònics i televisius. Impacta, asseveren, pel seu excel·lent nivell artístic, la seva increïble sonoritat i musicalitat, la seva innovadora programació, així com les seves colorides i dinàmiques coreografies.

Creada l'any 2000 al Conservatori de Música de Leioa, està formada per 50 joves estudiants de música de diverses especialitats i edats. Ha visitat 15 països i ha rebut més de 20 premis a certàmens nacionals i internacionals.

Kantika col·labora freqüentment amb orquestres, directors convidats i solistes i són molt habituals les seves incursions al món de l'òpera o en temporades i cicles musicals de diversa índole. Ha realitzat set enregistraments discogràfics i diverses de les seves actuacions han estat retransmeses per televisions autonòmiques i nacionals.

El cor ha participat recentment al World Symposium on Choral Music, celebrat a Istanbul (Turquia) l'abril de 2023. Considerat com l'esdeveniment de major projecció internacional, només deu cors de tot el món tenen accés a aquest festival, en què Leioa Kantika Korala ha estat l'únic cor representant de l'estat espanyol. La crítica internacional ha elogiat i aplaudit de manera unànime la qualitat vocal i la proposta estètica.

Basilio Astúlez, director

El director del cor, Basilio Astúlez, és professor al Conservatori Municipal de Leioa, fundador del cor infantil Leioa Kantika Korala el 2000 i director del cor juvenil SJB des d'aquell mateix any. Aquesta jove escola coral engloba més de 250 cantants d'entre 7 i 25 anys i ja ha rebut nombrosos guardons en certàmens espanyols i europeus.

Actualment imparteix docència i formació per a entitats educatives, universitats i diverses federacions corals del país i és freqüentment sol·licitat com a jurat en certàmens i per oferir cursos i seminaris de cant coral per tot el món. Des del 2018 és també professor de direcció coral al Conservatori Superior del País Basc Musikene i d'EHGA (Cor de Joves del País Basc).