La concessió del Quiosc del Passeig de la Seu costa 3.000 euros l'any

La Seu d'UrgellL’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a licitació la concessió per a l’ocupació d’un espai a la via pública per instal·lar-hi un quiosc per a la venda de diaris. Es tracta del punt de venda de premsa que hi ha ubicat al cap del passeig de Joan Brudieu, enfront de l’edifici del Consell Comarcal.

L’oferta ja s’ha publicat al taulell digital d’anuncis de la Generalitat, a l’apartat corresponent al consistori urgellenc. El pressupost de licitació és de 3.000 euros l’any, IVA inclòs, i la durada del contracte serà de vuit anys prorrogables a dos més, amb un valor estimat total de 30.000€. Concretament, la durada serà de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2030. Aquest termini es podrà prorrogar si hi ha acord exprés de les parts, en dos períodes successius d’un any cadascun, que en aquest cas sumarien un total de 10 anys. Així ho va recollir Ràdio Seu.

El termini per presentar ofertes està obert fins al proper divendres 4 de novembre (l’hora límit és a les 23.00 h). L’obertura de pliques, amb sobre únic, es durà a terme dimecres 9 de novembre, a les 11 del matí, a l’Ajuntament de la Seu.