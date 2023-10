Concòrdia podria aliar-se amb Agrupament Encampadà amb Venable al capdavant

Andorra la VellaEncamp és una de les parròquies on encara s'està desfullant la margarida respecte a quantes candidatures hi haurà finalment en les eleccions comunals. La llista d'Units pel Progrés i Demòcrates tindrà Laura Mas i Xavier Fernández com a caps de llista i es troben a l'espera de conèixer els rivals. A hores d'ara, el que està més avançat és un acord entre Agrupament Encampadà i Concòrdia. Aquesta opció compta, d'entrada, amb la possibilitat que la cap de llista sigui Susagna Venable que ja va ser la número dos de la llista conjunta que Agrupament va fer amb el PS en les últimes generals.

Fonts polítiques encampadanes van assenyalar que la unió entre Concòrdia i Agrupament té un gran sentit pràctic, però dificultats ideològiques. Però aquestes discrepàncies de posicionament polític ja les va tenir la formació de Venable amb el PS i, tot i així, van fer llista conjunta. La unió és un win-win perquè Agrupament té la 'gent' per fer llista i Concòrdia gairebé no està implantada en la parròquia. No va fer territorial a les comunals i això que només necessitava cinc simpatitzants. Concòrdia, però té un graner de vots important. En va fer 490 a les últimes en la circumscripció d'Encamp, sense fer territorial. I el partit sembla que encara està en procés de creixement.

Els socialdemòcrates es troben en una situació complicada després que, com va avançar Poble Andorrà, el partit es trenqués arran de la votació a favor dels seus consellers comunals (Ríos i Riba) a la concessió durant 50 anys del domini esquiable a Saetde. Miquel Alís fill havia de ser el candidat socialdemòcrata, però no només va descartar presentar-se, sinó que ha deixat la formació juntament amb els afins a Miquel Alís pare. Aquesta realitat dificulta molt l'opció de poder presentar una llista pròpia a Encamp.