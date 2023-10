Concòrdia, d'acord en "el fons" però no en "la forma" de la llei d'inversions estrangeres immobiliàries

Andorra la VellaConcòrdia s’ha pronunciat sobre la llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat. Marsol ha explicat que tots aquells immobles destinats al mercat de lloguer tindran una bonificació del 90% d’aquest impost.

La legislació explicada per la ministra divideix les inversions estrangeres en segons el tipus d’immoble (si es un estudi, un sisè pis, un apartament…) i s’aplica un impost del 3,5,8 i del 10% si es fa una inversió en més d’una parcel·la de terreny o en el cas de promocions urbanístiques.

Pol Bartolomé ha volgut expressar la proposta de Concòrdia i assegura que no estan d’acord en “la forma”. Bartolomé declara que la majoria d’aquestes inversions pagaran el 3% o 5% i no el 10 pel que el conseller opina que “és insuficient, principalment perquè les plusvàlues que es generen actualment en el mercat immobiliari són molt superiors” assenyala.

Concòrdia proposa de boca de Bartolomé "Nosaltres en la nostra proposició de llei parlem d'un impost del 10% per a totes les inversions estrangeres immobiliàries i, a més a més, parlem de marcar un topall que fixi el límit al nombre màxim de pisos que poden adquirir persones estrangeres no residents".

D'altra banda, el conseller ha manifestat que "Des del nostre punt de vista, tenint en compte la crisi de l'habitatge que viu actualment el país, no hauria de ser possible que una persona no resident adquireixi 10 pisos a Andorra.