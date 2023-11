Concòrdia pregunta a Govern perquè l'heliport no s'ha fet a la Borda Vidal

Andorra la VellaLes obres de l’heliport nacional de la Caubella ja s’han iniciat i Govern ja ha inclós en el pressupost els cinc milions d'euros que es donaran a Heliand perquè faci l'obra. El polèmic projecte estarà enllestit, en principi, al segon semestre del 2025 i que començarà a operar a finals d’aquest mateix any, quan es preveu que ja disposi de l’autorització definitiva.

El rebuig que causa el projecte, però no s'ha aturat. I Concòrdia ha tornat a posar el tema damunt de la taula amb una pregunta directa a Govern que haurà de contestar per escrit. Aquest cop no s'ha entrat pel discutit pagament per part de l'estat de la major part dels 10,3 milions d'euros que costarà o dels importants dubtes respecte a que la infraestructura acabi tenint una utilitat mínima. Concòrdia demana perquè es va descartar la Borda Vidal com a ubicació. Al mateix temps inquireix sobre com es farà per fer complir a la UTE que farà l'Heliport de la Caubella els requisits establerts.