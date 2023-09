Concòrdia i el PS decideixen presentar-se per separat a les eleccions comunals

Andorra la VellaConcòrdia i el Partit Socialdemòcrata aniran per separat a les eleccions comunals, tot i que les dues formacions havien tingut una espècie d'apropament que no va arribar a ser una negociació en ferm. Es va esfumar perquè va esclatar la polèmica de la demanda que els socialdemòcrates han presentat a Rosa Gili on li demanen 11.000 euros per no haver pagat un percentatge del seu sou com a cònsol al partit socialdemòcrata, ja que va ser elegida amb aquestes sigles. Poc després va abandonar la formació.

L'enfrontament amb Gili, que anirà amb coalició amb Concòrdia a les comunals escaldenques, és només un dels punts que han portat a descartar un pacte global per fer llistes conjuntes. Així ho han explicat diverses fonts properes al cas. El posicionalment diametralment oposat sobre l'acord amb la Unió Europea és el punt clau a nivell programàtic. El PS és el partit, de llarg, més proUE i Concòrdia s'ha convertit en la formació que lidera l'oposició a l'acord amb Brussel·les. Les fonts indiquen que Concòrdia no vol de cap manera que un pacte a les comunals els desacrediti respecte al tema Unió Europea.

El tercer punt, tot i que el menys important, és que Concòrdia no vol formar part d'un projecte de coalició on hi haurà l'SPD de Jaume Bartumeu. Si les diferències amb el PS són importants en alguns casos, envers SPD es veuen als antípodes considerant que representa un 'passat' amb el qual Concòrdia fa bandera respecte a què cal trencar-lo.

Les mateixes fonts apunten que cal veure si Concòrdia té capacitat per fer llista (amb una dotzena de candidats) a totes les parròquies i que és possible que algun membre o simpatitzant del partit acabi en una llista on hi hagi el PS d'alguna forma si no hi ha candidatura del 'partit dels Cernis'.