Una concorreguda festa a Encamp acaba amb un detingut per amenaçar la policia

La policia ha detingut aquest cap de setmana a Encamp un home resident de 29 anys mentre participava en una concorreguda festa en un domicili de la parròquia. En concret, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits en el domicili particular on tenia lloc la celebració. El detingut, que formava part d'un grup nombrós de persones que es trobaven a l'interior d'aquest domicili, hauria reaccionat de "manera desproporcionada" envers els agents en el moment de ser detingut, segons el relat policial de balanç de detencions setmanal de cada dilluns. En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de deu persones durant aquesta darrera setmana (del 30 de novembre al 6 de desembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes, contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (4).

Destaca també la detenció aquest cap de setmana a Andorra la Vella d'un home resident de 33 anys després d'una agressió en l'àmbit laboral en el sector de l'hostaleria. La detenció s'hauria produït pel delicte contra la integritat física i moral –lesions–. Segons explica la policia, l'agredit va trucar el cos d'ordre des de l'hospital per haver patit una agressió per part d'un company de feina. Després de la investigació efectuada pels agents, es desprèn que l'agressió va consistir amb un cop de puny al rostre en el transcurs d'una discussió verbal, una agressió que li va ocasionar lesions de caràcter greu.

Per últim, la policia va detenir divendres passat a Escaldes-Engordany una parella jove –una dona i un home residents de 25 i 27 anys– per haver-se agredit mútuament després d'haver consumit cocaïna. Els agents van ser requerits en una residència per una discussió de parella a l'interior d'una cambra, que va derivar en una agressió mútua. Un cop detinguts, la parella va manifestar haver consumit cocaïna, ja que es trobaven en possessió de restes d'aquesta substància. La detenció va tenir lloc per un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic i contra salut pública.