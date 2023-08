Concurs per actualitzar la mecànica de l’ascensor de Jovial

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs per tal d’adjudicar els treballs d’adequació de l’ascensor d’ús públic de Jovial, actualment fora de servei. El giny es va haver d’aturar ara fa unes setmanes a causa de problemes amb el motor, que no s’han pogut solucionar amb celeritat a causa de la particularitat de les peces que calen per poder-lo reparar, informen des de la corporació comunal.

Al llarg de les darreres setmanes s’han fet "nombrosos intents" per poder aconseguir les peces i els recanvis necessaris per poder tornar a posar en funcionament l’ascensor. Malgrat això, els elements necessaris ja no s’adapten als estàndards actuals i, per aquest motiu, s’ha decidit renovar-los per complet. Per tant, es vol actualitzar la part mecànica, que inclou el motor i l’electrònica, però mantenint l’estructura externa del giny, afegeixen en un comunicat.

D’aquesta manera, la intenció és que les noves peces i l’interior de l’ascensor estigui adequat als estàndards actuals. Així garantir el funcionament d’un giny que compta amb un nombre elevat d’usuaris i, a més, facilitar una possible reparació en el futur, en cas de ser necessari. El plec de bases del concurs es publicarà el dimecres 23 d'agost al BOPA.