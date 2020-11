Primer concurs encampadà d'aparadors i decoració nadalenca

Encamp està preparant les activitats per les festes de Nadal amb el primer concurs d'aparadors i decoració nadalenca en el qual poden participar comerços, hotels, bars i restaurants de la parròquia, però també particulars amb la decoració de façanes, balcons i jardins. Es tracta, per tant, del primer any que la corporació celebra aquest concurs, que ha comptat amb la col·laboració de les entitats empresarials i comercials de la parròquia.

El termini per presentar la butlleta de sol·licitud acaba el dia 15 de desembre, i tots els participants rebran un val de 20 euros que hauran de passar a recollir per qualsevol de les oficines de turisme de la parròquia per gastar durant el mercat de Nadal.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que "l'obertura de la frontera està condicionant una part del calendari d'actes, però hi ha una part molt important d'accions que estan pensades perquè les famílies d'Encamp i del Pas de la Casa passin un Nadal divertit i engrescador". Una part de les iniciatives van adreçades a "generar un entorn atractiu per als visitants i acollidor per als encampadans", ha afegit.

Els premis del primer concurs d'aparadors i decoració de Nadal van des dels 150 euros fins als 450, depenent de la categoria. Serà el jurat qui emetrà el veredicte tenint en compte també els 'm'agrada' a les xarxes socials sota l'etiqueta #femparroquiaencamp.

El comú ha organitzat també dos tallers de decoració nadalenca per aportar idees als participants, totalment gratuïts i que es duran a terme a la sala la Valireta els dies 5 i 12 de desembre. Per assistir-hi cal inscriure's al correu cultura@encamp.ad.

Calendari d'advent

El calendari d'advent des del balcó de l'oficina de turisme ha estat una de les tradicions dels darrers anys, que ha servit per fer el compte enrere fins a les festes de Nadal a la parròquia i que reunia desenes d'infants cada tarda a la plaça del Consell.

Les mesures de prevenció de la Covid-19 han obligat a repensar aquest format per evitar possibles aglomeracions, i és per això que el comú d'Encamp ha preparat un calendari d'advent per a cada infant censat a la parròquia que enguany compleixin com a màxim 11 anys. Es podrà recollir a les oficines de turisme d'Encamp o del Pas de la Casa a partir del 27 de novembre i durant tota la setmana següent entre les 9 i les 13 hores i entre les 15 i les 19 hores.

Els calendaris inclouen el programa d'activitats de Nadal i una carta dels desitjos per enviar als Reis d'Orient o al Pare Noel, que es podran dipositar en una bústia màgica que habilitarà el comú a partir de l'encesa de llums.

Enguany la corporació encampadana està treballant en un programa d'actes i activitats que s'adaptin a les mesures de prevenció pel coronavirus, i que es presentarà la setmana vinent, amb el doble objectiu de dinamitzar la parròquia i generar il·lusió i uns bons moments a totes les famílies durant les festes nadalenques.