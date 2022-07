Concurs per equipar els pisos socials de Ciutat de Valls

Andorra la VellaL’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) fa un pas més per a la posada en marxa dels pisos socials de Ciutat de Valls. D'aquesta manera, ha convocat un concurs per al proveïment, el muntatge i la instal·lació de mobiliari, electrodomèstics, mampares i cortines per a l’edifici Casa Aristot Mora.

El concurs, que surt publicat aquest dimecres al BOPA, és d’àmbit nacional, obert a les empreses del país i la licitació s’efectua en la modalitat urgent. Així, tal com informen des de l'INH, les empreses licitadores disposen fins al dia 12 d’agost per presentar les ofertes. L’obertura dels plecs està prevista el mateix dia, segons el que preveu el plec de bases.

La Casa Aristot Mora ha estat construïda per la Fundació Privada Armor i disposa de 22 apartaments destinats a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social. Està gestionada per l’Institut Nacional de l’Habitatge a través d’un conveni signat amb el Govern.