Concurs obert per contractar una empresa per obres d'urgència a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha convocat un concurs públic per a la contractació d'una empresa que es faci càrrec de totes les obres urgents de reparació i conservació de la parròquia. De fet, es tracta d'un dels procediments habituals de la corporació per tal de donar resposta a determinats treballs que s'hagin de dur a terme de manera urgent en un termini de 24 hores.

Tal com s'explica des del comú, la intervenció d'aquesta empresa és necessària, per exemple, en accidents de trànsit que provoquen afectacions a les voreres o en el mobiliari públic o bé quan hi ha trencaments d'alguna canonada, així com totes aquelles emergències que requereixen ser resoltes de seguida. El contracte entre l'empresa i l'administració ja inclou un preu fix per hora i, per tant, tampoc hi ha increment de costos.

El concurs nacional s'ha convocat mitjançant procediment obert i contractació ordinària. Les empreses interessades hauran de lliurar les seves ofertes al Servei de Tràmits del comú abans de les 13 hores del proper 21 de desembre. L'obertura de dites ofertes tindrà lloc a l'edifici administratiu l'endemà, 22 de desembre, a partir de les 10 hores.