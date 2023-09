Condemnat a 24 anys de presó l'autor del doble atropellament a la rotonda d'Erts

Andorra la VellaUn conductor va patir un accident de circulació a la rotonda d’Erts amb un altre vehicle. Mentre estaven discutint sobre els fets i intercanviant les assegurances, es van aturar dos vehicles més. Va començar una discussió amb diferents persones. Un d’ells va acabar donant al conductor diversos cops de puny a la cara i arreu del cos, provocant-li ferides consistents en contusions al rostre i fissura dels ossos del nas. Quan va poder entrar al seu vehicle, l’home va entrar de nou a la rotonda, fent tota la volta, accelerant i intentant atropellar contra tot el grup de persones que s’hi trobaven.

La majoria va evitar l’impacte, però l’home que l’havia agredit va ser envestit i va quedar estès a terra. Després de l’atropellament, el conductor es va dirigir en un primer moment en direcció a la Massana, però va fer mitja volta, i va tornar cap al lloc dels fets. Mentre estaven atenent el ferit, va efectuar la mateixa maniobra al voltant de la rotonda i de forma deliberada es va dirigir contra un dels homes de la discussió.

El va envestir frontalment i el va arrossegar sobre el capot del vehicle uns 30 metres fins que va caure contra un vehicle estacionat. El conductor va fugir i va creuar una patrulla policial que li van fer senyals perquè s’aturés.

Va accelerar i va intentar amagar-se. Va ser controlat poc després pels mateixos agents que li van fer la prova d’alcoholèmia, donant un resultat positiu de 2,20 g/l de sang. Va ser condemnat pel Tribunal de Corts com a responsable penalment en concepte d’autor de dos delictes majors d’assassinat en grau de temptativa, d’un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l de sang i de la contravenció de desobediència lleu als agents de l’autoritat.

Va ser condemnat a set anys de presó per cada un dels delictes de temptativa d’assassinat, a la privació del permís de conduir per un període de 10 anys i també a l’expulsió del Principat per un període de 25 anys; pel delicte menor, a la pena de dos mesos d’arrest nocturn condicional amb un termini de suspensió de pena de 2 anys i a la privació del carnet de conduir per un període de 18 mesos; i, per la contravenció penal, a la pena de multa de 900,00 €. L’home va recórrer al Tribunal Constitucional perquè assegura que no va tenir mai la intencionalitat de provocar la mort i no se li pot, per tant, imputar la comissió d’un assassinat.

Manifesta que es trobava en un estat d’embriaguesa plena, com així ho indicava el nivell d’alcohol en sang en el moment en què el Servei de Policia el va detenir i li va fer la prova posteriorment als fets, nivell que era sensiblement superior a 2,20 g/l. Recorda que el perit judicial, nomenat pel batlle instructor, va emetre un dictamen en què considerava “Que en el moment dels fets les seves funcions cognitives estaven disminuïdes i no tenia capacitat de voluntarietat, havent reaccionat de forma irracional i no meditada degut als efectes de l’alcohol”. Per tant, en aquest estat d’embriaguesa plena, no era possible concloure que havia tingut la voluntat de causar la mort, ja que era impossible en el seu estat poder conservar una capacitat de control i les capacitats de voluntat i de consciència.

El recurs d’empara al Tribunal Constitucional no ha estat acceptat. La sentència recorda que tot i haver begut, va tornar al lloc de l’accident per envestir una segona vegada per atropellar les persones que estaven atenent el primer perjudicat. Per tant, l’home era perfectament conscient del que estava fent i de la voluntat de fer mal a una sèrie de persones.