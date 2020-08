Una conductora té un accident a les 10.30h i dona positiu per alcoholèmia d'1,47g/l

Una dona resident al país, de 48 anys d'edat, ha patit aquest diumenge al matí un accident amb resultat de danys materials. Una patrulla d'agents de policia ha intervingut i li ha practicat una prova d'alcoholèmia que ha estat positiva, amb una taxa d'1,47 grams per litre d'alcohol en sang. Com que supera els 0,80g/l que són el topall de la infracció penal, la conductora ha estat detinguda i ha passat a disposició judicial.

De la resta del balanç de set detencions efectuades per delictes contra la seguretat en el trànsit durant aquesta darrera setmana, entre el 10 i el 16 d'agost, destaca la d'un jove de 29 anys, que el passat divendres va ser detingut a les 4 de la matinada, per donar un positiu de 2,95 g/l. A més, també se'l va arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia, per saltar-se una ordre judicial de suspensió del permís de conduir.



De la resta de detencions per alcoholèmia, la majoria de casos afecten a conductors joves, d'entre 18 i 33 anys, i es practiquen en controls rutinaris de matinada. Cal destacar que de les set detencions, n'hi ha tres que són conseqüència d'accidents amb danys materials.