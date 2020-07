El confinament a Lleida podria durar més de 15 dies

“No podem descartar res”. Aquesta va ser la resposta ahir de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, sobre un possible enduriment del confinament al Segrià en les pròximes setmanes. Ho va dir en una entrevista a RAC1, en què també va deixar clar que un termini de 15 dies és un temps més aviat just per fer baixar la corba de contagis. Per això la consellera va insistir a la ciutadania que sigui “conscient” que el covid-19 “no és cap broma” i que cal “reduir l’activitat social” i fer un “cas estricte” de les mesures higièniques i de seguretat. “Sabem què pot passar, però si la gent interioritza les mesures no hauria de caldre”, va dir, en referència a un confinament més dur o al tancament de l’activitat econòmica. El departament de Salut insisteix que la durada i la intensitat de les mesures aniran vinculades a l’evolució diària de les dades en aquesta zona.



Vint-i-quatre hores després d’haver anunciat el confinament perimetral de tota la comarca del Segrià, Vergés també va haver de sortir al pas ahir de la polèmica sobre la gestió del tancament. El fet és que en les últimes hores diverses veus (com comerciants, ciutadans i polítics) han posat en entredit les versions contradictòries del Govern poques hores abans del confinament i han especulat sobre el motiu pel qual el tancament va arribar en ple cap de setmana i sense previ avís. En aquest sentit, Vergés va negar que s’hagi actuat tard i va remarcar que les decisions s’han d’anunciar quan “tot està tancat” i no abans. El vicepresident econòmic del Govern, Pere Aragonès, també va tancar files i va defensar que el confinament va ser “una decisió d’equip”.



Hores abans l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, havia qüestionat les formes. “No ha faltat coordinació perquè la relació amb el departament de Salut ha sigut sempre fluïda, però sí que una mica més de temps ens hauria anat força bé, si més no per fer-nos a la idea”, lamentava en una entrevista a Catalunya Ràdio. Pueyo va retreure que se n’hagués assabentat només mitja hora abans, fet que va dificultar la planificació de la Paeria. Tot i això, a la tarda ell mateix va matisar les paraules i va agrair al Govern les “trucades de suport”.



Paral·lelament al debat polític, la situació als hospitals del Segrià continua sent complicada. Només ahir es van detectar 140 casos nous de contagi i es van registrar sis ingressos que eleven fins a 49 les persones hospitalitzades per coronavirus. La majoria estan a l’Arnau de Vilanova de Lleida i la resta en centres privats. Sis dels pacients de l’hospital universitari, a més, estan greus, a l’UCI.