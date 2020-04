Salut declara que el confinament s'allargarà durant dues setmanes

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha animat a la ciutadania a aguantar el confinament per seguir avançant cap a dades positives i seguir disminuint la pressió sobre el sistema sanitari. Tal com ha recalcat el ministre, encara es podria allargar, a priori, durant dues setmanes més. Tanmateix, el ministre ha reconegut que el pla de contenció que s'ha dut a terme des del Govern ha estat "molt encertat" i ha assegurat que esperen, en poc temps, poder permetre certes activitats, com per exemple sortir a fer esport a l'aire lliure i passejar.

Pel que fa al metge cubà que suposadament estava infectat per la Covid-19, se li han practicat dos tests nous de detecció de la malaltia i ambdós el resultat ha estat negatiu, per la qual cosa, tot fa preveure que es trobava en una fase final de la malaltia.

El ministre s'ha referit també a les mascaretes, i ha advertit que un cop hagi passat l'episodi de confinament, durant molts mesos tota la ciutadania haurà d'anar amb mascaretes pels llocs públics. La distribució d'aquestes, s'haurà de fer una forma ordenada per tal d'evitar un col·lapse de les oficines de farmàcia.