El conflicte entre una empresa de manteniment d'ascensors i els responsables d'un edifici

Andorra la VellaEls responsables d'un edifici van rescindir el contracte de manteniment dels ascensors pel que consideraven un manifest incompliment del contracte. L'afer va acabar als tribunals perquè la companyia considerava que els suposats incompliments no tenien suficient entitat per justificar el la rescissió i demanaven una compensació.

Els primers problemes detectats per la propietat van ser no haver passat la inspecció tècnica periòdica de l'ascensor i estar més d’1 mes sense fotocèl·lula. Tot i així, els responsables de l'edifici van optar per mantenir el contracte. El Tribunal Superior considera que aquests fets ja denoten una certa deixadesa en el compliment de les obligacions del manteniment dels ascensors.

L'any següent arriben més problemes amb la manca de realització de dues de les revisions obligatòries sobre els ascensors de constant referència, els mesos de febrer i agost -no discutides per l'empresa qui, senzillament li pretén restar importància-. El Tribunal considera que aquesta mancança de servei que no es pot considerar innòcua en afectar a la seguretat dels ginys i, per tant, de les persones que els utilitzen.

La Sala ha estimat que aquest incompliment afecta una de les obligacions principals de l'empresa de manteniment, "com és garantir la seguretat dels usuaris dels ascensors a través del seu correcte manteniment i, a més s’ha de considerar transcendental, ja que sense el mateix, l’ascensor no pot complir amb la seva finalitat com és el trasllat de persones a l’interior de l’Edifici en condicions de seguretat. I això encara sense perjudici de què com bé apunta també la resolució d’instància, la situació dels ascensors encara no era excel·lent al moment de la intervenció de la nova companyia de manteniment dels mateixos".