Conflicte perquè designen els Mossos en lloc de la Guàrdia Civil a Andorra per la Vuelta

Andorra la VellaLa decisió del ministeri de l'Interior de designar els Mossos d'Esquadra com el cos policial que s'encarregarà de la seguretat de la Vuelta en el pas per Andorra, en col·laboració amb la policia andorrana, ha creat una forta polèmica. Des de l'entorn de la Guàrdia Civil es considera un menysteniment cap a la benemèrita la decisió de donar el control a la policia catalana i ho emmarquen en el que consideren un atac constant per part del Govern espanyol. I ho vinculen amb el malestar de l'executiu socialista per l'incident a Melilla en què van morir 23 immigrants que intentaven entrar il·legalment a Espanya.

El document del Ministeri de l'Interior sobre el control de la seguretat durant el pas de la Vuelta per Andorra indica que «amb motiu de la celebració de la Volta Ciclista [...] s'hauran d'establir-se els corresponents dispositius de seguretat i protecció dels participants i públic, així com la seguretat viària i mobilitat» que serà a càrrec de la Policia de Catalunya.

Així mateix, reflecteix que «atès que les quatre primeres etapes discorren a Catalunya i dues d'elles al Principat d'Andorra, correspondrà al cos dels Mossos d'Esquadra la cobertura integral de la seguretat».

En aquesta línia afegeix que, «hauran de tramitar les autoritzacions oportunes per a fer les tasques de seguretat, en cooperació amb la Policia andorrana, i hauran de disposar dels mecanismes adequats a la naturalesa de l'esdeveniment».

La designació dels Mossos també ha estat vinculada en l'entorn de la Guàrdia Civil a la negociació entre el PSOE i partits catalans per al suport a la investidura de Pedro Sánchez.