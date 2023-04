La confusió de 'El Rubius' amb les Falles a Andorra

Andorra la VellaDurant el cap de setmana s'han enfortit els vincles entre València i Andorra a causa del clima de germanor generat per la celebració de les Falles de València a la capital. Milers de persones van formar part dels diferents actes amb motiu de la festa. No obstant això, no tothom estava assabentat de la gresca, com és el cas d'El Rubius, el creador de contingut resident.

Un usuari ha publicat a les xarxes socials un vídeo d'un fragment d'un directe de Twitch d'ell on explica que va començar a sentir forts sorolls i va mirar què era el que passava al carrer. I va veure tot el fum provocat per la pirotècnia de la trobada. Al vídeo explica que el primer que va pensar era que bombardejaven Andorra.