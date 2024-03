La connexió aèria amb Palma no es reprendrà fins a l'estiu o l'hivern proper

Andorra la VellaEl secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha parlat davant els micròfons d'RTVA sobre que passarà amb la connexió aèria amb Palma.

Tot i el bon funcionament de la línia i que es va anunciar que era molt probable que es continués, s'ha posat fre a aquestes intencions i de moment queda descartat per als mesos vinents de primavera. Es tracta d'una època d'escassa activitat turística i no consideren que sigui una bona despesa per al poc volum que s'espera.

La porta, això sí, queda oberta per a altres èpoques de l'any amb major moviment de turistes, com podria ser ja l'estiu, però encara no està clar. El que sí que garanteix Forné és que es vol consolidar la connexió amb Palma per la temporada d'hivern, i la resta haurà de valorar-se.