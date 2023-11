El Consell celebra l'entesa per solucionar el problema de l'habitatge

Andorra la VellaLa majoria dels grups parlamentaris han celebrat haver assolit un consens en les línies prioritàries a treballar en matèria d'habitatge, considerant-ho una resposta necessària davant del que el cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat d'una "emergència nacional".

El cap de Govern es mostra satisfet pel debat constructiu al Consell General sobre aquesta qüestió crítica, afirmant que s'han posat propostes sobre la taula i s'han intentat consensuar resolucions que encarreguin al Govern i als grups parlamentaris l'execució de tasques concretes. Espot destaca que aquesta és una resposta necessària per atendre les preocupacions legítimes de les persones que s'han manifestat en aquesta qüestió.

🟠Ho teníem clar, i ho tenim clar: l'habitatge és la prioritat i el principal problema que tenim damunt la taula



🔗 Llegeix les mesures i consensos que vam anunciar ahir al @ConsellGeneral per fer-hi front👉https://t.co/DeSYEXa1TU



📹Intervenció de @XavierEspot⤵️ pic.twitter.com/pINxPx7q48 — DEMÒCRATES (@Democrates_and) 17 de noviembre de 2023

Per la seva banda, Concòrdia destaca la importància del recent Debat d'Estat sobre Habitatge, convocat per la formació al Consell General, que ha culminat amb l'establiment d'un full de ruta amb mesures polítiques a curt, mitjà i llarg termini en aquest àmbit. Aquest acord és el més àmpli sobre la intervenció pública en matèria d'habitatge assolit fins ara a Andorra.

🗣️ El debat sobre habitatge culmina en un full de ruta.



🤝 Es tracta de l’acord més ampli quant a la intervenció pública en matèria d’habitatge al que s’ha arribat fins ara.



⬇️ T'expliquem les nostres propostes de resolució presentades ahir al ple.https://t.co/880xaJMERw pic.twitter.com/ivXYsxGVR6 — Concòrdia (@som_Concordia) 17 de noviembre de 2023

Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, malgrat la gravetat del problema d'habitatge, ha assenyalat que "no havia vist mai una voluntat política tan ferma per trobar una solució". Montaner ha conclòs afirmant que "la del lloguer és una llei major d'aquesta legislatura". Des d'Andorra Endavant, Montaner ha destacat que van negociar "3 anys de pròrroga... 3 anys de tranquil·litat pels ciutadans el temps d'engegar accions com un parc públic de pisos a preu assequible".