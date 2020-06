El consell de comú d'Ordino es rebaixa el sou un 15% fins al desembre

Ordino destinarà 800.000 euros del seu pressupost al fons del Govern per la lluita contra la Covid-19, segons ha anunciat la majoria comunal en la sessió de consell de comú. En aquest sentit, la corporació ha aprovat una modificació del pressupost general, en la qual també s'inclou una rebaixa dels salaris dels membres del consell de comú d'un 15% des d'ara i fins al desembre. Tot i així, la consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, ha explicat que aquests diners no s'eliminen del pressupost, sinó que "es destinaran a la dinamització de la parròquia". La situació generada per la Covid-19 ha obligat a modificar el pressupost inicial i s'ha calculat una previsió d'ingressos a la baixa amb menys de 600.000 euros, ocasionada per la rebaixa dels impostos als negocis pel temps que han estat tancats i també per les taxes de les terrasses de bar.

D'altra banda, pel que fa a les inversions, des de la majoria s'ha decidit mantenir-les considerant que formen part de la reactivació econòmica, segons ha comentat el cònsol major, Josep Àngel Mortés. En aquest apartat, des de l'oposició de X'Ordino, el conseller Enric Dolsa considera que les obres del Centre Esportiu d'Ordino (CEO) s'haurien d'haver aturat donada la situació actual "perquè ens podem trobar amb un dèficit molt gran en acabar l'any". Per tant, ha insistit que suspenent les obres, s'arribaria a finals d'any amb xifres similars a les aprovades en un principi. Tal com ha explicat la majoria durant la sessió de consell, calculen arribar a finals d'any amb un dèficit màxim de 2,08 milions; han afegit, a més, que en cap cas es pararan les obres del CEO perquè les creuen imprescindibles. En la mateixa línia, des de l'oposició de MovemOrdino, Sandra Tudó, també estima la necessitat d'aquestes obres perquè el centre "havia quedat petit i ja havia donat la meva aprovació per aquest projecte en l'anterior mandat". Tot i així, ha subratllat que altres inversions a nivell cultural, els focs artificials de Sant Joan o l'enllumenat de Nadal, es podrien reduir i destinar els diners a altres llocs.



A més, la modificació del pressupost també inclou una cancel·lació de 100.000 euros a les partides de caràcter esportiu o cultural. Quant a la rebaixa dels honoraris de l'equip comunal, Tudó ha declarat estar d'acord amb aquest percentatge i també en que la quantitat estalviada es destini a la dinamització de la parròquia. "Vaig proposar treure la 13a paga i quan s'acabi aquesta rebaixa salarial, al desembre, ho tornaré a proposar". Des del comú han declarat, a més, que encara disposen de 2,95 milions de romanent a tresoreria.



En la sessió, també s'han aprovat els comptes anuals de l'exercici del 2019, que es van tancar amb uns ingressos al voltant dels 10,97 milions d'euros i unes despeses d'uns 11,31 milions. Així, el comú ha tancat l'exercici del 2019 amb un dèficit aproximat de 339.000 euros. Dolsa no ha aprovat aquest punt perquè creu que "hi ha partides que són irreals i algunes no s'ajusten a legalitat vigent". Per tant, ha insistit que vol esperar a tenir l'informe del Tribunal de Comptes per fer les aportacions i aclariments convenients i poder aprovar el punt.