El Consell d’Europa critica la manca de lloguer assequible a Andorra

Andorra la VellaLa Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI) del Consell d'Europa fa públic aquest dilluns l'informe del 6è cicle de monitoratge sobre Andorra en els aspectes que concerneixen aquesta comissió.

El nou informe evidencia els progressos i el desenvolupament de bones pràctiques realitzats pel Principat des de l'últim informe, que data del 2016. Entrant en detall, l'informe posa en relleu que la modificació l'any 2019 de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents permet avançar en la protecció contra la discriminació per raons d'orientació sexual i d'identitat de gènere.

Així mateix, també apunta positivament la presentació del Pla nacional de la infància i l'adolescència i del Pla de prevenció de l'assetjament escolar com a mecanismes per lluitar contra la intolerància. L'informe també subratlla que tots els menors poden accedir directament al sistema educatiu amb escolarització gratuïta, i gaudeixen de cobertura sanitària per part de la seguretat social.

Drets LGTBI

Quant als drets LGTBI, es fa referència a l'accés al matrimoni civil i a l'adopció amb igualtat de condicions per a les parelles d'un mateix sexe; la cobertura per part de la sanitat pública de les despeses derivades de l'afirmació de gènere, i l'establiment d'un marc jurídic que permet a les persones transgènere el canvi de sexe en els documents oficials. L'informe recomana, en seguiment als importants progressos assolits, reforçar la legislació per al reconeixement jurídic de gènere a fi que estigui alineada amb la normativa internacional.

Es valora positivament la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge, i la Comissió nacional de l'habitatge a fi de cercar solucions per atendre a les persones en situació de vulnerabilitat i anima a seguir amb els esforços emprats per crear habitatges socials i a preu accessible.

L'informe destaca l'ampliació del mandat del raonador del ciutadà a qüestions d'interès per l'ECRI i recomana consolidar el seu estatut i competències conforme a l'opinió de la Comissió de Venècia publicada l'octubre del 2022.

L'informe valora positivament la difusió entre els professionals i mitjans de comunicació d'un manual de bones pràctiques per al tractament de la diversitat i la igualtat social, i l'establiment de línies d'acció, per part dels serveis competents, per evitar una victimització secundària després d'un discurs d'odi o violència.

Per ampliar els avenços realitzats en aquest àmbit, l'informe recomana constituir un grup de treball interinstitucional encarregat d'elaborar un marc reglamentari per lluitar de manera eficaç contra els discursos d'odi racistes i l'LGTBIfòbia, i instaurar un sistema de recollida de dades i infraccions notificades, amb accés públic. Es recomana també l'adopció i seguiment d'un Pla d'acció nacional contra el racisme i l'LGTBIfòbia que inclogui tots els ministeris, el raonador del ciutadà i la societat civil.

Pel que fa a les polítiques d'igualtat, l'informe assenyala l'elaboració l'any 2018 del Llibre blanc de la igualat, les conclusions del qual van permetre l'elaboració de la Llei 13/2019 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

Visita de l'ECRI a Andorra

L'informe ha estat elaborat després de la visita que l'ECRI va fer a Andorra l'octubre del 2023. La delegació de l'ECRI va tenir l'ocasió de reunir-se amb diversos departaments del Govern amb l'objectiu de conèixer de primera mà els avenços i la situació d'Andorra en els elements que concerneixen l'ECRI.

El contingut de les trobades es va centrar en tres temàtiques: la igualtat efectiva i l'accés als drets, el discurs d'odi i la violència motivada per l'odi i la integració i la inclusió. La visita també va servir per conèixer el seguiment donat per les autoritats andorranes a les recomanacions prioritàries formulades per l'ECRI en l'informe del 5è cicle de monitoratge d'Andorra.

Les dues recomanacions prioritàries que es van fer el 2019 anaven encaminades a l'aplicació del principi d'inversió de la prova en els casos de discriminació i les formacions als magistrats, batlles, advocats i altres en matèria de racisme, discriminació i disposicions penals relatives al racisme i la intolerància. Totes dues recomanacions han estat plenament implementades.