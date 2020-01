El primer Consell d'infants d'Escaldes-Engordany del curs reclama millores urbanístiques

Aquest dijous s'ha constituït a la sala de plens del comú d'Escaldes-Engordany el Consell d'infants del curs escolar 2019-2020. Representants de l'escola andorrana, francesa, el col·legi Maria Moliner i Sagrada Família han intervingut en aquesta primera sessió per exposar diferents propostes, sobretot centrades amb l'urbanisme.

El Consell d'infants l'ha presidit la cònsol major, Rosa Gili, amb els consellers Magda Mata, Joao Lima i Toni Fernández. També ha participat la presidenta d'Unicef Andorra, Laura Àlvarez.

L'obertura del Consell d'infants l'ha fet la cònsol major, que ha volgut explicar de manera molt didàctica que és la política i perquè serveix, com també el que es porta a terme a la sala del comú. En aquest sentit, Gili ha explicat que "en aquesta sala es debat i es decideixen les accions que s'han de portar a terme per millorar la parròquia".

Un cop feta la introducció ha estat el torn dels consellers infantils que, primer de tot, han pres possessió per després passar a exposar les seves propostes. N'hi ha hagut de tota mena. Des de reclamacions per millorar els pipicans de la parròquia, a la proposta de bus comunal, passant per la proposta de "trenet turístic". Però no tot han estat propostes. Hi Ha hagut també reclamacions, com millores urbanístiques en els parcs, millora del deteriorament de bancs, del sorral del parc d'Engolasters, entre d'altres. També hi ha hagut l'exposició d'un neguit, per part dels alumnes de l'escola francesa. I és que, segons els mateixos alumnes, "no volen edificis de torres altes a la parròquia".

La cònsol major, Rosa Gili, ha pres nota de totes les propostes, reclamacions i neguits i s'ha compromès "a estudiar-les totes, per mirar quines es poden portar a terme i quines no". En aquest sentit, una de les propostes que han coincidit consellers infantils i la mateixa Rosa Gili ha estat la "d'implementar en els parcs gronxadors inclusius".

Rosa Gili s'ha compromès a "informar tots els consellers infantils del camí que agafin les seves propostes". El primer Consell d'infants ha finalitzat amb la foto de tots els consellers amb la cònsol major i la resta de consellers presents.