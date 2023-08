El Consell Regulador Andorrà del Joc obre una convocatòria per a la contractació d'un Tècnic Administratiu

Andorra la VellaEl Consell Regulador Andorrà del Joc obre una convocatòria per a la contractació d'un Tècnic Administratiu. Tal com informa aquí el BOPA. Es requereix nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa amb autorització d'immigració vigent, titulació oficial d'educació postobligatòria, coneixements de català i francès, habilitats informàtiques i de comunicació professional. La data límit per presentar les sol·licituds amb la documentació necessària és el 4 de setembre de 2023. Les sol·licituds s'han d'enviar al Consell Regulador Andorrà del Joc, ubicat al carrer Dr. Vilanova.