Els consells de la Policia per prevenir robatoris a l'habitatge

Andorra la VellaLa notícia informa sobre un mètode utilitzat pels lladres per marcar les portes dels pisos com a part d'un pla de robatoris. Aquests lladres, generalment organitzats en bandes especialitzades en robatoris amb força a domicilis, col·loquen senyals transparents a les portes dels pisos. Aquests senyals poden ser fragments de plàstic o fils de cola o silicona que fixen entre el marc i la porta. Les poden posar a la part superior o a la inferior, on és més difícil veure-les.

Uns dies després, i fins i tot l'endemà mateix, els lladres tornen i verifiquen els marcadors. Si estan a terra o els fils de cola s'han trencat, els delinqüents entenen que hi pot haver algú a casa i descarten el robatori. En canvi, si els marcadors transparents estan intactes, interpreten que en aquell domicili no hi ha ningú, forcen la porta i entren.

Segons la policia en cas que es detectin aquests marcadors a la teva porta o a la d'algun veí, truca'ns al 110 o al 872000 com més aviat millor. Si tornes a casa després d'uns dies fora i, en el moment d'obrir la porta, veus que has estat objecte d'un robatori amb força, avisa'ns immediatament, intenta mantenir la calma i no toquis res per no alterar l'escenari.

Si saps que els teus veïns no són a Andorra i sents sorolls provinents d'un pis que hauria d'estar buit, truca'ns. Finalment, tot i que avui en dia els lladres compten amb material per obrir els panys de les portes en pocs segons i sense deixar rastre, sempre es recomana tancar la porta amb doble volta de clau.